Ciò che emerge dallo studio - evidenzia la co-autrice Jessica Tierney (professoressa associata dell’Università dell’Arizona) - è che l’impatto delle attività umane è innegabile e ha provocato un’accelerazione del trend del riscaldamento globale senza precedenti, portandoci molto lontani da quella che può essere considerata la normalità.

Al fine di ricostruire il modello climatico degli ultimi 24.000 anni, il team ha combinato due set di dati indipendenti, ovvero la temperatura dei sedimenti marini e simulazioni al computer del clima, in modo da disporre di un quadro del passato più completo. L’analisi dei sedimenti mari ha permesso di stimare il livello della temperatura nelle diverse ere basandosi sugli elementi chimici presenti al loro interno (come residui di organismi morti proprio a causa della variazione del clima).

I modelli climatici simulati al computer, invece, hanno fornito informazioni sulla temperatura basate sull’analisi chimica dei fenomeni meteorologici; entrambi questi approcci non sono perfetti e precisi al 100%, ma la combinazione delle due osservazioni è in grado di correggere eventuali imprecisioni della singola e permette di avere un quadro completo, andando a pescare i punti di forza di ognuno di questi approcci. Per maggiori dettagli potete trovare lo studio in Fonte.