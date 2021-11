Hubble si avvia verso il recupero, ma il telescopio spaziale è ormai al limite

Verso la fine di ottobre il Telescopio Spaziale Hubble è entrato nuovamente in Safe Mode a causa di alcuni problemi di sincronizzazione tra i sistemi di comunicazione interni del telescopio. Stando ad un nuovo report di Wired, sembra che la NASA stia lentamente riportando Hubble in attività e che nel corso della settimana si terranno ulteriori test per capire se i sistemi del telescopio possono essere riattivati completamente.

Secondo quanto riferito, lo scorso 7 novembre è stato riattivato il sistema ACS (Advanced Camera for Surveys), ma è necessario effettuare altri test prima di capire se sarà possibile procedere alla riattivazione graduale degli altri sistemi presenti nel telescopio. Al momento, infatti, il team di ingegneri della NASA sta agendo con estrema cautela, in quanto eventuali sbalzi di tensione e termici potrebbero danneggiare ulteriormente la strumentazione ormai giunta quasi alla fine del suo ciclo vitale.

Un danno hardware importante potrebbe compromettere per sempre l’utilizzo di Hubble, in quanto non esiste al momento un veicolo che possa permettere interventi di riparazione come avveniva in passato grazie allo Space Shuttle. In ogni caso sembra che ormai Hubble non abbia davanti a sé ancora molto tempo a sua disposizione, considerando che i guasti tecnici stanno diventando sempre più frequenti; i suoi 31 anni di attività cominciano a farsi sentire.

Il suo erede spirituale, il Telescopio Spaziale James Webb, si avvicina al momento del lancio - il suo dispiegamento richiederà quasi 1 mese -, ma non sarà comunque in grado di sostituire Hubble in tutto e per tutto, dal momento che si concentrerà su osservazioni su lunghezze d’onda differenti.