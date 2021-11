A dicembre un altro asteroide gigante passerà "vicino" alla Terra

L'11 dicembre un altro asteroide potenzialmente molto pericoloso passerà "vicino" alla Terra: 4660 Nereus è molto grande, più o meno come la Torre Eiffel - più del 90% di tutti gli asteroidi noti. I calcoli della NASA dicono che il corpo celeste si avvicinerà fino a 3,9 milioni di km dalla Terra, che è circa dieci volte la distanza tra la Terra e la Luna: i rischi di uno scenario stile Armageddon sono insomma praticamente nulli, ma giusto per sicurezza gli scienziati della NASA monitorano con molta attenzione la situazione. Anche perché, conferma la NASA, l'impatto di un asteroide di quelle dimensioni avrebbe effetti devastanti per il nostro pianeta.

4660 Nereus è noto agli astrofisici già da diverso tempo - fu scoperto nel 1982, per la precisione. Fa parte del gruppo Apollo, noto per passare periodicamente dalle parti della Terra. L'asteroide ha un'orbita solare che dura 664 giorni, mentre quella della Terra, come sappiamo, è di 365 giorni (e qualche ora, per fare i pignoli). Tuttavia, i due corpi celesti arrivano in prossimità l'uno dell'altro solo ogni decina circa di anni. I modelli elaborati finora dicono che il suo passaggio più vicino avverrà a febbraio 2060 - ma anche qui le distanze saranno sempre ragionevolmente sicure. In passato la NASA ha valutato di compiere una missione esplorativa sull'asteroide, ma non se ne è mai fatto niente.