Un grande passo verso la fibra di carbonio riparabile e riciclabile all'infinito

Un team di ricercatori capitanato dal professor Aniruddh Vashisth dell'università di Washington ha realizzato un materiale composito in fibra di carbonio che si può riparare più volte e in ultimo riciclare semplicemente scaldandolo; e senza perdita di proprietà chiave come rigidità e resistenza. Le implicazioni di questa scoperta sono elevate per un po' tutti i campi in cui la fibra di carbonio viene impiegata oggi, ma è particolarmente cruciale per il mondo dell'energia rinnovabile eolica, dal momento che la maggior parte delle turbine impiega eliche proprio in questo materiale.

L'invenzione di Vashisth rientra formalmente nella categoria dei vCFRP (sigla che sta per carbon fiber reinforced vitrimers), mentre oggi la fibra di carbonio in circolazione fa parte dei CFRP ( carbon fiber reinforced polymers ). I vitrimeri sono una sorta di polimero molto particolare: semplificando molto potremmo dire che sono una versione migliorata dei polimeri termoindurenti, da cui derivano. Come i termoindurenti, ad alte temperature diventano un liquido viscoso, mentre a basse temperature si solidificano con un legame chimico molto forte. La differenza è che i vitrimeri possono passare dal primo al secondo stato e viceversa più volte senza conseguenze. Sono noti da una decina di anni circa e se ne parla molto nell'ambiente dei materiali in grado di "curarsi" o ripararsi.