Parker Solar Probe, infatti, si sta rapidamente scontrando con le minuscole particelle di polvere - persino più piccole di un capello - presenti come detriti in ogni parte dello spazio. Normalmente questo non sarebbe un problema, ma la velocità raggiunta dalla sonda sta facendo in modo che ogni impatto generi una piccola esplosione di plasma (questo perché le particelle si vaporizzano e ionizzano al contatto con la sua struttura), esponendo quindi la sonda ad uno scenario davvero fuori dal comune per tutte le altre sonde.

Dopo averci deliziato con uno scatto del tutto inedito di Venere , questa volta la Parker Solar Probe è nuovamente al centro dell'attenzione per un altro effetto interessante. Nel 2020 la sonda è diventata l'oggetto costruito dall'uomo ad aver viaggiato alla velocità più elevata mai raggiunta (record che sarà infranto il 21 novembre, quando dovrebbe raggiungere i 163 chilometri al secondo ), ed è proprio la sua velocità ad entrare in gioco questa volta, dal momento che sta causando un fenomeno potenzialmente dannoso per la sua struttura, ovvero il continuo bombardamento da parte della polvere spaziale.

La Parker Solar Probe continua la sua avventura verso il Sole, con lo scopo di sfiorare la nostra stella - l'obbiettivo è la corona solare - per svelarne i segreti e l'impatto che i fenomeni generati, come nel caso delle tempeste magnetiche, hanno sulla Terra e sull'esplorazione spaziale.

Scenario forse non previsto o comunque sottovalutato sino ad ora, dal momento che le continue esplosioni di plasma stanno generando danni alla struttura stessa della sonda, come riportato da un team di scienziati dell'Università del Colorado, Boulder's Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) e il Laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University. I risultati completi dello studio verranno resi noti giovedì, ma ciò che emerge al momento è comunque preoccupante.

Pare infatti che Parker Solar Probe abbia già riportato dei danni di lievissima entità - principalmente la perdita di piccole schegge di vernice e frammenti metallici -, ma alcuni di questi potrebbero aver già compromesso le telecamere utilizzate dalla sonda per il sistema di navigazione. Ulteriori danni - inferti dalla giusta angolazione - potrebbero portare a conseguenze più gravi, come ad esempio disorientare la sonda e portarla ad orientare il suo scudo termico in modo errato, arrivando alla sua distruzione per via del calore.

Insomma, la situazione di Parker Solar Probe non è tra le migliori e un colpo di sfortuna potrebbe porre fine prematuramente al suo viaggio. Restiamo in attesa di scoprire i dettagli che verranno divulgati giovedì.