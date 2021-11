Cambiamento climatico globale: entro il 2030 influenzerà anche le coltivazioni

In totale, la ricerca si è basata su circa 240 simulazioni di modelli climatici globali per ogni tipologia di coltura senza tenere comunque in considerazione altri fattori, quali gli incentivi economici, il cambiamento delle pratiche agricole e vari adattamenti dei raccolti in relazione ai cambiamenti causati dal clima. Per il mais e per il frumento, l'effetto climatico è stato molto più determinate nei cambiamenti. Le proiezioni su soia e riso, invece, hanno mostrato un calo solo in alcune regioni.

Più nel dettaglio, vedranno potenzialmente diminuire i loro raccolti di mais nei prossimi anni zone come America settentrionale e centrale, Africa occidentale, Asia centrale, Brasile e Cina. Il grano, invece, troverà un'area più ampia dove poter essere coltivato a causa dell'aumento delle temperature che comportano cambiamenti anche relativamente a precipitazioni e siccità. Ad influenzare i raccolti, inoltre, ci saranno anche livelli più elevati di anidride carbonica nell'atmosfera che favoriscono la fotosintesi e la ritenzione idrica.

Credits immagine d'apertura: Pixabay