Sole scatenato, tempeste magnetiche sulla Terra e simil aurora boreale in Italia!

Il Sole è tornato ad essere irrequieto sulla sua superficie, così come confermato da tempo ormai dagli studiosi della NASA che hanno decretato ufficialmente l'avvio di un nuovo ciclo solare che dovrebbe raggiungere il suo apice nel 2025. Quest'anno abbiamo assistito a fenomeni spettacolari, come il brillamento di luglio o ancora quello di classe X1 di fine ottobre. Potenti, sì, ma non potentissimi, per quelli ci sarà probabilmente tempo nel corso dei prossimi mesi man mano che la nostra stella si avvicinerà al massimo della sua attività.

I brillamenti sono un fenomeno estremamente affascinante, ma spesso creano problemi sulla Terra come tempeste geomagnetiche che, in casi estremi, possono causare blackout e interruzioni ai sistemi di telecomunicazione. Certo è che è grazie all'attività del Sole che abbiamo potuto godere in Italia di un fenomeno molto particolare e simile, almeno esteticamente, a quello dell'aurora boreale, che solitamente ama limitare la sua danza nei cieli dei Paesi del nord (stesso discorso, ma opposto, per l'aurora australe). La foto dell'alpinista Marco Confortola è mozzafiato: