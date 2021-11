Scoperte tracce d'acqua a quasi 13 miliardi di anni luce dalla Terra

Un team di astronomi ha scoperto tracce di acqua e monossido di carbonio in, è proprio il caso di dirlo, una galassia lontana lontana, per citare un certo capolavoro di George Lucas. Si chiama SPT0311-58, e dista infatti la bellezza di 12,88 miliardi di anni luce da noi, e si ritiene che si sia formata nelle primissime fasi di vita dell'universo. L'osservazione è stata compiuta grazie all'array di radiotelescopi ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) in Cile: gli scienziati sono sempre alla ricerca di tracce degli elementi base per la formazione della vita - almeno come la conosciamo noi.

La ricerca è stata pubblicata sul The Astrophysical Journal, e rappresenta lo studio più imponente dei contenuti gassosi a livello molecolare di una galassia formatasi nelle primissime fasi della vita dell'universo, e anche la scoperta di acqua più distante in una galassia in cui avviene la formazione stellare. Tra l'altro, SPT0311-58 consiste in realtà di due galassie distinte, che si stanno ancora fondendo l'una all'altra: sono state scoperte nel 2017, e appartengono probabilmente all'Epoca della Reionizzazione, un periodo di tempo tra i 400 milioni e il miliardo di anni dopo il Big Bang, in cui iniziano a formarsi le prime galassie e quasar. Si dice "epoca della reionizzazione" perché l'enorme massa di idrogeno neutro in forma gassosa ha acquisito una carica ionica permettendo alla luce di viaggiare. In precedenza, tutti i fotoni erano assorbiti dall'idrogeno neutro.