Sicilia nella morsa del maltempo, il medicane Apollo fa paura

La Sicilia è da diverse ore martoriata dal maltempo: cambiamenti climatici o meno, quel che importa al momento è fare in modo che la popolazione si protegga dalla furia di Apollo, vortice ciclonico simil-tropicale che nel corso delle prossime ore è destinato ad andare a peggiorare ulteriormente la situazione. Ora "l'uragano" è a est di Malta, ma a breve raggiungerà le coste orientali della regione italiana. Il consorzio europeo che si occupa di dare i nomi a tempeste e cicloni ha deciso di battezzare il medicane (MEDiterranean hurriCANE, ovvero uragano mediterraneo) in Apollo. Conta poco, ciò che interessa è auspicare che dietro di sé non aggiunga altri danni oltre a quelli già registrati nei giorni scorsi, dai risvolti purtroppo drammatici. In diverse zone della Sicilia sta continuando a piovere incessantemente, le idrovore sono in azione, scuole e negozi sono chiusi e i trasporti vanno a singhiozzo. Ci si prepara al peggio, i sindaci hanno avvisato la popolazione di non muoversi di casa se non per motivi urgenti.

Da questa mattina è il siracusano ad essere particolarmente esposto alla burrasca: le onde hanno raggiunti i 4 metri di altezza e il sindaco ha parlato alla popolazione via radio annunciando che la città è isolata, chiusa sia in entrata che in uscita. Chiusa anche la statale 114, la Protezione Civile ha richiamato volontari dalle città limitrofe per dare supporto. A tranquillizzare gli animi ci pensa Salvo Cocina, capo dipartimento della Protezione Civile della regione, che su Raiuno ha affermato che al momento non ci sarebbero "criticità di rilievo". "In sei ore sono caduti circa 120 millimetri di acqua, quindi circa 20 all'ora. [...] Sono piogge di minore entità, ma su un terreno che è già saturo e non può ricevere acqua ed è pericoloso perché invade le strade e nei terreni può innescare smottamenti, frane e cadute di fango".

LE IMMAGINI DAL SIRACUSANO

Per il momento la situazione è sotto controllo, la Protezione Civile è sul posto pronta a intervenire in caso di necessità. Ora bisogna capire la direzione del vortice, ovvero se punterà deciso verso le coste orientali della Sicilia, o se piuttosto andrà verso la Calabria o se ancora si sposterà verso sud. "Il vortice ciclonico è stazionario al largo delle coste della Sicilia", afferma Cocina, "ma non sappiamo se interesserà in modo pesante o lieve". Per ora l'occhio del ciclone resta sul mare. Il video riportato a seguire segue in diretta la situazione: In apertura: l'immagine via satellite aggiornata alle 8:30 di questa mattina (Aeronautica Militare)