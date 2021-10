Viaggio al centro della Terra: e se il nucleo interno non fosse solido?

Ma non si smette mai di imparare, come si suol dire ( come nel caso della rotazione dell'asse ), e se sino ad oggi si aveva la certezza che il nucleo terrestre fosse costituito nella sua parte interna da ferro allo stato solido circondato da un nucleo esterno liquido, con la ricerca pubblicata su Physics of the Earth and Planetary Interiors viene rimesso tutto in discussione. No, niente dinosauri o funghi giganti, il nucleo c'è ed è rovente, ma è la sua composizione ad essere "in dubbio".

Il centro della Terra non è come l'aveva trovato il professor Lidenbrock del celebre classico di Jules Verne, entrato nelle viscere del nostro pianeta dalle bocche del vulcano islandese Snaeffels seguendo le orme del meno fortunato scienziato Arne Saknussemm. In quel caso (limitiamo lo spoiler e vi invitiamo alla lettura, v. link a fine articolo) il cuore della Terra era completamente vuoto, privo dunque di quel nucleo dalle elevatissime temperature - si arriva a 5.400 °C - che gli studi scientifici dei tempi moderni ci hanno consentito di conoscere prima e confermare poi.

Lo studio pubblicato rivela come il nucleo interno possa essere in realtà costituito da metallo non solo duro, ma anche semi-morbido e liquido (c'è anche chi ipotizza possa esserci azoto). "Possa", sì, perché i dati necessari per la conferma sono alquanto difficili da ottenere, viste le altissime temperature e pressione che impediscono alle strumentazioni di avvicinarsi al nucleo. "Non avremo mai un'osservazione diretta del nucleo terrestre", ammette la sismologa Jessica Irving dell'Università di Bristol.

Per raccogliere informazioni ci si affida dunque alla geofisica e alla sismologia: le onde sismiche generate dai terremoti ci consentono infatti di ricostruire l'interno del pianeta sulla base di come queste si muovono, rimbalzano e si propagano. "É come se facessimo una TAC alla Terra", spiega la Irving. Quando incontrano ostacoli di natura diversa, diverso è anche il loro comportamento.

Tutto è nato dall'analisi di come le onde sismiche generate da cinque diversi terremoti hanno viaggiato da una parte all'altra del globo terrestre passando per il nucleo. E il comportamento delle onde di taglio - dette anche onde secondarie, o S - non corrispondeva a quanto previsto dai modelli matematici. Queste sarebbero infatti dovute passare attraverso un duro nucleo metallico, nella realtà invece sono state deviate in modo "non prevedibile".

A questo c'è un'unica spiegazione: la propagazione delle onde S è avvenuto in modo diverso da come ci si aspettava perché il nucleo interno non è del tutto solido. E non può essere che così, con parti liquide e semi-solide. I risultati saranno fondamentali per capire meglio anche il comportamento dei campi magnetici terrestri, strettamente correlati, sì, al nucleo esterno (liquido), ma che con ogni probabilità risentono anche dell'influsso del nucleo interno e della sua composizione mista.