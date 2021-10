Un gruppo di astronomi potrebbe aver "osservato" il primo extropianeta, ovvero un pianeta al di fuori della nostra galassia, la Via Lattea. Non ci sono molte certezze a riguardo: si sa solo che, con i dati a disposizione, è l'ipotesi più plausibile. Il "candidato" è identificato provvisoriamente con la sigla M51-1, e si trova nella galassia Messier 51 (da qui la sigla), che dista circa 28 milioni di anni luce da noi.

La scoperta si deve a un gruppo internazionale di astronomi, guidato dal centro di astrofisica Harvard-Smithsonian di Cambridge negli USA, e al telescopio spaziale a raggi X Chandra. Nel 2012, il telescopio segnalò una curiosa fluttuazione nei raggi X provenienti da Messier 51, "per gli amici" Whirlpool (in apertura c'è una immagine della galassia "vista" proprio da Chandra, ai raggi X): uno specifico punto della galassia ne interruppe la trasmissione per circa due ore. Questo punto è noto come M51-ULS-1, e appartiene alla classe degli X-Ray Binary - si tratta cioè di due corpi celesti che in qualche modo interagiscono l'uno con l'altro. Si pensa che M51-ULS-1 sia costituito da un buco nero o una stella di neutroni e una stella molto grande e luminosa, ovvero una supergigante blu.