L'ultimo rapporto sui gas serra conferma un quadro poco incoraggiante

Il rapporto sui gas serra dell'Organizzazione meteorologica mondiale di Ginevra porta notizie tutto fuorché buone per il clima del nostro pianeta: il quantitativo di gas nocivi nell'atmosfera ha raggiunto un nuovo record nel 2020, e il tasso di crescita su base annua è addirittura incrementato, in barba al coronavirus. I dati preliminari per il 2021 indicano una continuazione del trend in questo senso - in altre parole significa che stiamo andando incontro a un altro anno record. Gli highlight del rapporto includono:

La concentrazione di anidride carbonica , che rimane il gas serra più importante, ha raggiunto 413,2 parti per milione nel 2020: pari al 149% dei valori registrati prima della rivoluzione industriale. L'ultima volta che la concentrazione di CO2 è stata così alta è stata circa 3-5 milioni di anni fa, quando il livello degli oceani era 10-20 metri più alti di oggi e le temperature erano più alte di 2-3°C.

, che rimane il gas serra più importante, ha raggiunto 413,2 parti per milione nel 2020: pari al 149% dei valori registrati prima della rivoluzione industriale. L'ultima volta che la concentrazione di CO2 è stata così alta è stata circa 3-5 milioni di anni fa, quando il livello degli oceani era 10-20 metri più alti di oggi e le temperature erano più alte di 2-3°C. La concentrazione di metano è pari al 262% rispetto al 1750, quando l'attività umana iniziò a influenzare in modo significativo.

è pari al 262% rispetto al 1750, quando l'attività umana iniziò a influenzare in modo significativo. Sempre rispetto al 1750, la concentrazione di protossido di azoto è pari al 123%.