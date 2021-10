Cina a caccia di detriti spaziali

Il fatto che manchino ulteriori dettagli sul satellite e sulle sue funzioni non è del tutto rassicurante , anche perché le sopraccitate tecnologie possono essere impiegate sia in ambito civile, sia per fini militari. Bisogna partire da progetti già presentati con una maggiore ricchezza di dettagli per avanzare alcune teorie. Per esempio, la Shangai Academy of Spaceflight Tecnology ha presentato a fine settembre un veicolo spaziale in grado di avvicinarsi sino alla distanza minima di due metri ad un altro satellite, agganciarlo e rifornirlo. Ad aprile invece la Cina ha lanciato in orbita il suo robot spazzino .

La Cina ha lanciato sabato scorso il satellite Shijian-21 con lo scopo di mettere a punto nuove tecnologie per attenuare il problema dei detriti spaziali . Il satellite è stato mandato in orbita dal centro di lancio satellitare di Xichang (Cina sud-occidentale), utilizzando un razzo 3B Long March. La China Aerospace Science and Tecnology Corp. (CASC) ha confermato il successo della missione, i media di stato cinesi si limitano a confermare che Shijian-21 si occuperà principalmente di testare e verificare le tecnologie di mitigazione dei detriti spaziali.

Tecnologie utili ma anche potenzialmente pericolose se utilizzata per altri scopi. Viene da chiedersi infatti se la capacità di questi veicoli spaziali di connettersi ad altri satelliti non possa essere usata anche per sabotare quelli di altre nazioni e non solo per rifornire o deorbitare i propri. Per ora si tratta di congetture, derivanti dalla circostanza che quello dello Shijian-21 è stato un altro lancio sostanzialmente top secret effettuato dalla Cina.

Al di là delle ipotesi più o meno complottiste, è indubbio che la Cina abbia seri problemi nella gestione dei rifiuti spaziali. Per rinfrescare la memoria, basta citare l'allarme scattato a maggio scorso a causa del rientro incontrollato del primo stadio del razzo cinese Long March-5B. Come si è detto all'epoca, il ritorno di questo voluminoso detrito spaziale sulla Terra è un effetto tutt'altro che imprevisto, il razzo impiega infatti tutto il propellente per mandare in orbita il carico e controllare il rientro è impossibile.

Nella migliore delle ipotesi le tecnologie testate con Shijian-21 contribuiranno a ridurre l'impatto negativo derivante dalla produzione di rifiuti spaziali (nella peggiore, guerre stellari?). Lo scopo per ora è nobile, e la Cina non è l'unica a cercare di raggiungerlo. Si veda anche il progetto dell'ESA e di ClearSpace annunciato a novembre dello scorso anno.