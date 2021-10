Blue Origin svela la stazione spaziale commerciale Orbital Reef

Blue Origin presenta il progetto per la realizzazione di una stazione spaziale commerciale. La società aerospaziale di Jeff Bezos ha confermato che Orbital Reef sarà in funzione nella seconda metà del decennio e potrà ospitare sino a 10 persone. È una struttura destinata a raggiungere l'orbita terrestre bassa, avrà un volume interno simile a quello della ISS, e potrà essere usata per vari scopi, dalla ricerca scientifica, sino al turismo spaziale.