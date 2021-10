Un gruppo di astronomi ha scoperto uno dei pianeti più giovani mai osservati

Si chiama 2M0437b e ha una massa pari a "qualche volta quella di Giove", ma soprattutto è uno dei pianeti più giovani tra quelli mai osservati, essendosi formato solamente "alcuni milioni di anni fa, più o meno nello stesso periodo in cui le isole principali delle Hawaii sono emerse dall'oceano". La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell'Università delle Hawaii - da qui la scelta di fare riferimento all'arcipelago per datare, in modo approssimativo, il pianeta - e ha richiesto tre anni di studio per essere perfezionata.

2M0437b è stato infatti osservato la prima volta nel 2018 dal ricercatore Teruyuki Hirano, quindi ha richiesto un periodo di studio per assicurarsi che si trattasse effettivamente di un pianeta in orbita attorno alla sua stella. Il corpo celeste, che si trova all'interno della così detta Nube del Toro, nella regione del Braccio di Orione, ha richiesto tempo per trovare conferme ma è stato facile da analizzare in relazione alla sua stella per l'enorme orbita che li separa, circa 100 volte quella tra la Terra e il Sole.