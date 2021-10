NASA Artemis: lancio a febbraio 2022

Il nostro team ha dimostrato un'enorme dedizione preparandosi al lancio di Artemis I. Anche se c'è ancora del lavoro da fare per arrivare al lancio, con continui test integrati, vedere l'SLS completamente assemblato è certamente una ricompensa per tutti noi - Mike Bolger, responsabile del programma Exploration Ground Systems

La missione Artemis I è in ritardo rispetto a quanto preventivato: la NASA aveva pianificato il lancio entro l'anno, ma ha rivisto la tempistica spostandolo di alcuni mesi. La nuova data è prevista per febbraio 2022 , con una finestra che potrebbe aprirsi il 12 del mese.

Le prossime tappe prevedono un'altra consistente batteria di prove che si concentreranno sulla navicella e sul razzo , considerati come un unico sistema integrato . Test delle interfacce, ingegneristici, delle comunicazioni e della sequenza del conto alla rovescia, per poi arrivare a quella cruciale, il Wet Dress Rehearsal, la fase in cui si ricreano tutte le condizioni che precedono il lancio e l'accensione dei motori, compreso il carico dei propellenti.

Obiettivo della missione Artemis I è dimostrare la capacità del sistema navetta-razzo di raggiungere la Luna: la missione si svolgerà senza equipaggio e non prevede l'allunaggio; Orion entrerà nell'orbita della Luna e farà poi ritorno sulla terra. Se tutto andrà come previsto, aprirà la strada ai futuri test di volo con equipaggio a bordo. I ritardi che il progetto sta accumulando rischiano comunque di far slittare la data del ritorno dell'uomo sulla Luna che l'ente aerospaziale statunitense aveva precedentemente fissato per il 2024.