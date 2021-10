Un impianto di nuova generazione ha ridato parzialmente la vista a un non vedente

Il gruppo di ricercatori, diviso tra l'Università Miguel Hernández, l'Istituto Olandese di Neuroscienza e il centro A. Moran Eye, hanno creato questo impianto in modo tale che la signora potesse osservare le forme riprese dalla telecamera attraverso i fosfeni , i punti bianchi o le scintille che capita di sperimentare, ad esempio, nei casi di emicrania.

Lo studio di un gruppo di ricercatori divisi tra Spagna, Olanda e Stati Uniti ha permesso di trattare una donna non vedente di 58 anni con una nuova tecnica che le permette ora di riconoscere alcune semplici forme geometriche . Il processo ha previsto di impiantare un array di elettrodi all'interno della corteccia visiva della paziente , capaci di stimolare i neuroni circostanti e creare una sorta di visione artificiale. Le immagini vengono riprese attraverso la telecamera installata all'interno di uno speciale paio di occhiali.

Il professor Eduardo Fernández, a capo del progetto, ha spiegato che si tratta di "risultati molto interessanti perché dimostrano che il sogno di molti scienziati, ovvero quello di trasferire informazioni dal mondo esterno alla corteccia cerebrale di individui non vedenti, può essere realizzato in modo efficace e sicuro al fine di ripristinare una forma rudimentale di visione".

L'obiettivo è quello di permettere ai pazienti una migliore mobilità grazie a una crescente consapevolezza di quello che li circonda, dando ad esempio modo di riconoscere altre persone presenti in un ambiente oppure la portiera di una macchina su cui devono salire. Fernández ha spiegato che andranno fatti molti test e ci sono ancora domande senza risposte, ma l'obiettivo è di fare altri esperimenti in futuro, utilizzando impianti di crescente complessità.

Non è la prima volta che si parla di impianti di elettrodi nel cervello per risolvere condizioni patologiche e non solo, con i prossimi anni che potrebbero dimostrarsi ricchi di sviluppi e innovazioni.