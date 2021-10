NASA Artemis e telescopio spaziale James Webb: ecco le ultime immagini

Foto e video documentano il posizionamento della navetta Orion sul razzo SLS (Space Launch System), il più potente mai realizzato dalla NASA. Le operazioni di assemblaggio si sono svolte presso il Vehicle Assembly Building del Kenney Space Center.

La NASA ha commentato con un tweet: sono in corso i lavori per agganciare completamente la navicella spaziale al razzo. Operazioni poi terminate con successo come confermato da un secondo tweet pubblicato oggi.

ONE STEP CLOSER ➡️ Yesterday, @NASA_Orion was lifted and placed atop @NASA_SLS for the #Artemis I mission inside of the Vehicle Assembly Building. Work is currently underway to fully secure the spacecraft to the rocket. Check out the full video: https://t.co/8bCuyJ89pF pic.twitter.com/zLTGctqGS6