Uno scorpione marino grande come un cane: fossile scoperto in Cina

A parlarne così, gli scorpioni giganti suonano un po' come un cliché da B-movie, ma salta fuori che sono molto più reali di quanto pensassimo. Un gruppo di archeologi ha scoperto i resti fossilizzati di uno scorpione marino lungo la bellezza di un metro - dimensioni quindi paragonabili a quelle di un cane di taglia media: il suo nome ufficiale è Terropterus xiushanensis. Si trovava nelle acque dei mari dell'attuale Cina intorno ai 435 milioni di anni fa, e si crede che all'epoca fosse in cima alla catena alimentare del suo ambiente.

Gli euripteridi, appunto scorpioni di mare, sono estinti da milioni di anni: si crede che fossero particolarmente diffusi nel Paleozoico, tra i 542 e i 251 milioni di anni fa circa. Per quanto terrificante, lo scorpione scoperto recentemente in Cina non ha dimensioni record per la categoria: sono stati rinvenuti fossili lunghi anche 2 metri, paragonabili a un coccodrillo. Questi animali erano noti come pterigoti.

In questo esemplare si osservano in modo molto chiaro gli arti spinati - probabilmente usati per catturare la preda. La procedura di caccia dello scorpione appare quindi piuttosto chiara: primo, pungere la preda (pesci e molluschi, si immagina) con la coda velenosa; secondo, afferrarla con gli arti spinati e portarla vicina alla bocca; terzo, beh, buon appetito.