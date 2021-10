Pericolo ftalati nella plastica: 100 mila decessi all'anno solo negli USA

Lo dice anche il nostro Ministero della Salute: attenzione agli ftalati. Sono pericolosi, specie per i più piccoli e per chi soffre di malattie cardiache, obesità e diabete, e secondo uno studio pubblicato su Environmental Pollution sarebbero colpevoli di decine di migliaia di morti ogni anno solo negli Stati Uniti. Il motivo? Sono ancora abbondantemente utilizzati in tanti prodotti di consumo, nella plastica ad esempio vengono aggiunti per garantirle maggiore flessibilità e modellabilità. Un pericolo da non sottovalutare, considerando che proprio la plastica è abbondantemente presente anche laddove non dovrebbe affatto esserci. Come l'acqua potabile.

Gli ftalati sono prodotti chimici aggiunti alle materie plastiche e risultano essere tossici in quanto interferiscono con la funzione degli ormoni. L'esposizione avviene con l'accumulo delle tossine nel momento in cui i prodotti di consumo che li contengono si scompongono e vengono ingeriti. Sono presenti in diverse tipologie di prodotti, tra cui quelli per la conservazione degli alimenti e nei cosmetici. Normative nazionali e sovranazionali (ad es. Unione Europea) ne limitano l'impiego permettendone una concentrazione estremamente limitata.