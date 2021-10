Emergenza cambiamenti climatici: agire subito! | Report IEA

Che per l'ambiente e per combattere i cambiamenti climatici non si faccia abbastanza, ormai, è un dato di fatto. Per le Nazioni Unite siamo già oltre il punto di non ritorno, nonostante gli sforzi messi in atto dalle istituzioni - si pensi al Green Deal europeo, ad esempio - e dai soggetti privati. É troppo poco, e la preoccupazione cresce inesorabilmente (noi italiani siamo i più impensieriti nel Vecchio Continente). L'ennesima possibilità per un cambio di rotta verrà data dalla COP26, la conferenza ONU sui cambiamenti climatici presieduta in questa occasione dal Regno Unito che ospiterà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre i rappresentanti dei governi e delle attività economiche di tutto il mondo.

A fare il punto della situazione proprio in previsione del 26° vertice è la International Energy Agency (IEA), che con il nuovo World Energy Outlook 2021 intende mettere a disposizione materiale utile per una discussione proficua che vada in direzione della sostenibilità e del contenimento delle emissioni.