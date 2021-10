Le immagini di 42 degli asteroidi più grandi del Sistema Solare

Ecco 42 tra gli asteroidi più grandi del nostro sistema solare: possiamo ringraziare per le immagini che vedrete poco più sotto gli scienziati dell'ESO (Osservatorio europeo australe), il loro VLT (Very Large Telescope) situato in Cile, e... lo scrittore Douglas Adams. L'iniziativa è stata infatti organizzata per celebrare il 42° compleanno della Guida Galattica per Autostoppisti, uno dei libri di fantascienza umoristica più apprezzati e famosi di sempre, da cui è stato tratto anche l'omonimo film con Martin Freeman (Bilbo nella trilogia de Lo Hobbit) e Zooey Deschanel (Yes Man, New Girl, E venne il Giorno).

42 non è un numero casuale, anzi: nel libro, 42 è "la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto". E proprio questo memorabile passaggio viene citato dal comunicato degli scienziati che hanno partecipato al progetto: