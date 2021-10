Formazione delle nuvole sugli oceani: teorie scientifiche rimesse in discussione

L'oceano contribuisce attivamente alla formazione delle nuvole? Sino ad oggi si è ipotizzato che sì, questo fosse possibile grazie al ruolo svolto dal plancton marino che, ogni anno, emette nell'aria oltre 20 milioni di tonnellate di zolfo sotto forma di dimetil solfuro (DMS), sostanza chimica che, trasformandosi in acido solforico, concorre alla produzione delle nuvole. Un processo fondamentale per la formazione delle goccioline d'acqua: la pioggia, insomma.

Eppure ciò che fino ad oggi si dava per certo, tanto certo non lo è più: l'University of Wisconsin-Madison e la National Oceanic and Atmospheric Administration hanno condotto uno studio in collaborazione con la NASA in cui viene dimostrato come nella ricostruzione del processo mancasse un passaggio, fondamentale per capire appieno il fenomeno e la correlazione oceano-nuvole-pioggia. E ciò risulta di enorme importanza soprattutto ai giorni nostri, in piena emergenza climatica: le nuvole contribuiscono a riequilibrare le temperature terrestri, e fungono da schermatura ai raggi del Sole.

L'analisi dei dati raccolti con l'ausilio di un DC-8 opportunamente modificato (niente posti a sedere, solo avanzate strumentazioni scientifiche a bordo) e di diversi mezzi della NASA ha portato a risultati del tutto inediti: il 36% del dimetil solfuro emesso dal mare si disperde all'interno delle nuvole, e dunque non ne aiuta la formazione di nuove. Allora il suo apporto è decisamente più limitato rispetto a quanto sino ad oggi riteneva la comunità scientifica. Le conseguenze? Va rivisto in gran parte il modo in cui la vita marina e i cambiamenti in atto degli oceani influiscono sulla formazione delle nuvole.