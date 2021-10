Luna, le rocce vulcaniche raccolte da Chang'e ne riscrivono la storia

La Luna è tanto vicina quanto ancora sconosciuta: del nostro satellite naturale abbiamo dati, informazioni e campioni che ci hanno permesso di definirne l'età, la composizione e - forse - l'origine (ma in questo caso le teorie sono ancora contrastanti). Restano tuttavia ancora moltissimi aspetti che richiedono approfondimenti, e con l'imminente missione Artemis il mondo scientifico è tornato in massa a studiarne i misteri ancora irrisolti.

Come ad esempio quello della sua attività vulcanica: sino ad oggi la certezza era che gli ultimi episodi fossero avvenuti 3 miliardi di anni fa. Sino ad oggi, sì, perché grazie ai campioni prelevati e riportati sulla Terra dalla capsula Chang'e 5 sono state fatte scoperte scientificamente importantissime. Risulta infatti come la lava basaltica più recente raccolta nell'Oceanus Procellarum risalga a circa 2 miliardi di anni fa, dunque un miliardo più "giovane" rispetto a quanto in precedenza supposto.