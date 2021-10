La luminosità della Terra sembra in diminuzione, forse per via del clima

Negli ultimi vent'anni la Terra ha perso un po' della sua luminosità: il sorprendente fenomeno è stato osservato con una serie di rilevamenti al Big Bear Solar Observatory della California tra il 1998 e il 2017, per un totale di circa 1.500 notti di dati. Lo studio con le conclusioni è stato pubblicato su Geophysical Research Letters, una delle tante riviste scientifiche della AGU (American Geophysical Union). La causa potrebbe essere il cambiamento climatico.

Il dato principale è che "l'albedo" (ovvero la quantità di luce solare riflessa) del pianeta misurata a fine esperimento è scesa di mezzo punto percentuale rispetto a quando è iniziato. Guardando più nel dettaglio la curva dei dati, è emerso che il valore è rimasto praticamente inalterato per diciassette anni, poi è sceso di botto negli ultimi tre anni.

Gli scienziati sono riusciti a misurare con precisione l'albedo guardando la luna. La luce solare riflessa dalla Terra rimbalza, tra le altre cose, anche sul nostro satellite: questa (relativamente) poca luce è la ragione per cui, in circostanze eccezionali, si riesce a vedere almeno un pochino la faccia nascosta della Luna quando è in fase calante o crescente (fenomeno noto come luce cinerea: un esempio nell'immagine di apertura). Ora, sono tanti i fattori che possono alterare l'albedo di un intero pianeta: la quantità di nuvole, per cominciare, oppure la luminosità del Sole stesso. Ma gli scienziati non hanno trovato una correlazione tra la riduzione dell'albedo e i cambiamenti nella luminosità del Sole. Rimangono quindi le nuvole.