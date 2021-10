La furia dell'uragano Sam vista da dentro grazie al video di un drone oceanico

Gli uragani, essendo perturbazioni, non possono che essere fenomeni perturbanti: spaventosi e seducenti assieme. Visti da lontano, al riparo dagli effetti devastanti che si portano dietro, e magari incorniciati nel vuoto siderale delle immagini catturate dalla Stazione Spaziale Internazionale, prevale la meraviglia. Da vicino, chiaramente, il discorso cambia, e preferiamo non scoprirlo. A meno che a portarcene notizia non sia una macchina.

Saildrone Explorer SD 1045 è un drone oceanico che, per conto della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), si è addentrato nel cuore del gigantesco uragano Sam che si trova al momento a est dell'isola caraibica di Porto Rico, e che dovrebbe toccare le Bermuda e le province marittime meridionali del Canada nella giornata di lunedì. Secondo le previsioni non dovrebbe per fortuna causare particolari danni, con il rischio che sarebbe limitato ad alte mareggiate che potrebbero coinvolgere le isole dell'Atlantico e la costa orientale del Nord America.