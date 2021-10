Virgin Galactic può tornare a volare

Virgin Galactic ha confermato che ricalcolerà i dati di volo per espandere lo spazio aereo protetto nelle future missioni. Il CEO, Michael Colglazier, ha commentato:

Apprezziamo l'attenta analisi della FAA in questa indagine. Il nostro programma di test dei voli è appositamente pensato per il continuo miglioramento dei processi e delle procedure. Gli aggiornamenti del nostro spazio aereo e dei protocolli per la notifica in tempo reale delle missioni rafforzeranno i nostri preparativi mentre ci avviciniamo al lancio commerciale della nostra esperienza di volo nello spazio