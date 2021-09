Ingenuity ha rimandato il suo volo marziano per un'anomalia: ecco perchè

INGENUITY TORNERÀ A VOLARE?

Insomma, Ingenuity ha capito in tempo che qualcosa non andava, e ha rinviato la missione a tempi migliori. L'elicottero è dotato in totale di sei servomotori, ovvero tre per ciascuno dei due rotori, di cui hanno il compito di regolare la velocità in modo da consentire al velivolo di conservare e controllare la posizione e l'orientamento nel corso dei voli. Come osserva sempre Karras, "i servomotori svolgono una grande mole di lavoro e sono fondamentali per un volo stabile e controllato".

Al momento il team della NASA ha quindi accertato la natura dell'anomalia, ma non ancora la sua causa, che potrebbe essere riconducibile all'usura dei servoriduttori e dei collegamenti. Ma quanto sarà lungo lo stop di Ingenuity? C'è da preoccuparsi? In questo senso dalla NASA arrivano segnali rassicuranti, e sembra che la situazione possa essere gestita e recuperata: