Il volto di tre mummie ricostruito da qualche frammento di DNA

Un gruppo di scienziati è riuscito a ricostruire il volto di tre antiche mummie egiziane usando il loro DNA, il sistema di archiviazione dati della natura (incredibilmente efficiente, peraltro): è la prima volta che la tecnica nota come phenotyping viene usata su materiale genetico così vecchio - si ritiene che le mummie appartenessero a tre uomini di una antica comunità nota come gli Abusir el-Meleq, che abitavano le sponde del Nilo tra circa il 776 e il 2 a.c. L'esperimento è stato condotto dalla società specializzata statunitense Parabon NanoLabs.

La tecnica del phenotyping, possibile grazie alla nostra sempre maggior conoscenza del genoma umano, è particolarmente usata in ambito forense e investigativo. Basta un po' di DNA per ottenere una ricostruzione ragionevolmente precisa e attendibile di un sospetto criminale, per esempio. Parabon è particolarmente attiva in questo settore, ma trova anche il tempo per dedicarsi ad attività più correlate alla ricerca scientifica.

Il DNA delle mummie è stato sequenziato dai ricercatori dell'università tedesca di Tubingen. I volti ricostruiti in 3D rappresentano il probabile aspetto dei tre uomini a 25 anni di età, l'ideale secondo Parabon, perché i lineamenti sono maturi e definiti e ancora non è iniziato il processo di invecchiamento. Se dai resti è possibile risalire all'età al momento della morte, è possibile compiere degli aggiustamenti. Il sistema di Parabon si basa sui cosiddetti SNP, ovvero polimorfismi a singolo nucleotide: semplificando, marker nel genoma a cui corrispondono caratteristiche biometriche come il colore degli occhi e dei capelli, predisposizione a malattie o sindromi e così via. Si calcola quindi il fenotipo più probabile per ogni SNP, e poi si cerca in un database per individui quanto più simili possibile.