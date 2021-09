Hubble e ALMA scoprono sei galassie spente che non dovrebbero esserlo

Il team di astronomi guidato da Kate Whitaker è riuscito a identificare le galassie "morte" così lontane nel passato usando cluster di galassie per piegare e amplificare la loro luce, grazie al fenomeno della lente gravitazionale . Hubble ne ha identificato il punto di origine, mentre l'osservatorio cileno ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) ha identificato il punto in cui le stelle si sarebbero dovute formare se ci fossero stati tutti gli ingredienti necessari. Le galassie si dovrebbero essere espanse ugualmente, ma non grazie alla formazione stellare - si sono fuse con altre galassie più piccole e nubi gassose.

Quando il nostro universo era relativamente giovane, dopo "appena" tre miliardi di anni di esistenza (sui circa 14 miliardi attuali), stava attraversando la sua fase di picco di formazione stellare . Eppure sono state osservate attraverso il telescopio spaziale Hubble e l'ALMA ben sei galassie di grandi dimensioni che, proprio nel periodo più florido, sono rimaste "a secco" di idrogeno freddo in forma gassosa, il carburante fondamentale del processo di formazione stellare. È una scoperta che rappresenta un'anomalia, e che al momento gli scienziati non sanno spiegare con dati concreti.

La scoperta mette in evidenza l'enorme potenziale di Hubble e ALMA quando lavorano in tandem, ma, allo stesso tempo, anche quanto sia ancora limitata la nostra comprensione della storia dell'universo - anche per via di tecnologie che, per quanto sorprendenti, non ci permettono di spingerci tanto in là quanto vorremmo. La conclusione di Whitaker è emblematica: non sappiamo perché le galassie siano morte così rapidamente, né cosa sia successo al gas carburante scomparso.

Forse, teorizza l'astronoma, si è scaldato a causa di un buco nero supermassiccio formatosi al centro della galassia, e non è scomparso - è solo troppo caldo per essere utile al processo di formazione stellare. Forse è stato consumato troppo rapidamente o espulso. Serviranno altre osservazioni per riuscire a dare risposta a queste domande.