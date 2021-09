Chang'e 5: tanti campioni rocciosi "esotici" tra le rocce lunari raccolte

Lo scorso dicembre la sonda Chang'e 5 ha riportato sulla Terra un carico di rocce e polvere lunare che è passato rapidamente sotto le mani degli scienziati i quali hanno cominciato immediatamente ad analizzare il nuovo materiale proveniente dal nostro satellite naturale.

Le prime scoperte sono state pubblicate solo di recente all'Europlanet Science Congress (EPSC) - tenutosi la scorsa settimana -, durante il quale è stata svelata la ricca e varia composizione dei campioni presi in esame. Tra le rocce riportate dalla sonda - che ha estratto i campioni dall'Oceanus Procellarum -, sono emersi campioni di silice, sali, vetri di natura vulcanica e causati da impatti, e molte altre rocce particolari e uniche.

Questo perché il sito di estrazione scelto per l'ultima missione Chang'e 5 non è mai stato visitato in precedenza da altre missioni statunitensi o russe, motivo per cui non erano ancora stati raccolti campioni provenienti da una zona così relativamente giovane (ha circa 2 miliardi di anni), andando a confermare che il processo di creazione della superficie lunare è molto più complesso di quanto si possa credere, a causa dei tanti fenomeni naturali.

Tra questi viene citato l'effetto dei venti solari, della condensazione e dei micro-impatti con altri piccoli asteroidi; mancando un'atmosfera in grado di plasmare la superficie attraverso gli agenti atmosferici, lo sviluppo della Luna avviene in maniera molto diversa rispetto a quello terrestre.