I lampi gamma sono causati da enormi supernove: la dimostrazione matematica

Un gruppo di scienziati ha trovato un modello matematico in grado di spiegare le origini dei cosiddetti lampi gamma, gli eventi più luminosi e carichi di energia che è possibile osservare nell'universo (per capirci raggiungono intensità di un miliardo di miliardi di volte superiore a quella del nostro Sole): in sostanza potremmo star osservando esplosioni di stelle di proporzioni inaudite. Era una delle ipotesi più accreditate dagli astronomi già da tempo, ma i nuovi calcoli sembrano confermarlo in via definitiva. Per oltre 60 anni si è faticato a determinare con precisione l'origine dei lampi gamma per via della loro estrema distanza da noi e della loro natura casuale. I lampi gamma avvengono generalmente a distanza di miliardi di anni luce da noi e compaiono in parti di cielo altrimenti completamente vuoto. A volte durano appena qualche istante, spesso qualche secondo, in casi estremamente rari addirittura dei minuti o delle ore.

Quando una stella finisce il carburante per continuare a brillare ed esplode (il fenomeno è chiamato supernova), rilascia un enorme quantitativo di particelle che hanno moltissima energia e viaggiano quasi alla velocità della luce. Questi raggi cosmici nel loro tragitto incontrano giganti nuvole gassose che sono ragionevolmente frequenti negli enormi spazi tra una stella e l'altra, e interagendo con i gas generano i raggi gamma. Gli scienziati sono riusciti a modellare proprio le interazioni tra raggi cosmici e gas interstellari in varie tipologie di formazioni stellari, e hanno osservato che il tasso di emissione di raggi gamma varia molto in base a parametri come: dimensioni delle galassie

tasso di frequenza di formazione di nuove stelle, che a sua volta determina il tasso di frequenza delle supernove)

energia iniziale dei raggi cosmici creati da ogni supernova A un certo punto il modello era in grado di prevedere la frequenza e l'intensità di lampi gamma per galassie di ogni dimensione, ed è emerso un riscontro pressoché perfetto con tutta la cronologia di lampi gamma avvistati finora. Non è detto che tutti i lampi gamma provengano da enormi supernove; alcuni potrebbero avere un'altra origine. Ma soprattutto per quelli che provengono da porzioni di cielo altrimenti vuoto è una spiegazione, dicevamo, molto credibile.

FENOMENO DA ESTINZIONE DI MASSA

I lampi gamma sono tanto intensi quanto frequenti. Le stime sono che ne avvenga uno al giorno. Come dicevamo, si osservano generalmente a distanze estreme - il più lontano mai registrato era addirittura a 13 miliardi di anni luce. Ciò significa che assistiamo alla morte di stelle estremamente massicce avvenute miliardi di anni fa. Se un evento del genere accadesse nella nostra galassia, la Via Lattea, e se uno dei due fasci di raggi energia puntasse sulla Terra, arriverebbe con un'intensità tale che potrebbe causare l'estinzione di massa di tutta la vita animale e vegetale - anche se fosse a migliaia di anni luce di distanza. In effetti è una delle teorie con cui viene spiegata l'estinzione di massa verificatasi tra il periodo geologico Ordoviciano e quello Siluriano. È la prima in ordine cronologico e la seconda per intensità.