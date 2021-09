La ricerca in forma integrale è disponibile su ArXiv (basta seguire il link FONTE in fondo all'articolo), ma possiamo dire che verte intorno alla teoria delle "Grabby Civilizations". "Grabby" è un termine informale usato negli USA per descrivere un comportamento egoista: la teoria assume che tutte le civiltà si sviluppino seguendo una serie di passaggi molto simile a quelle osservate nell'evoluzione della vita sulla Terra. Queste civiltà quindi si espanderanno a velocità comuni, altereranno il volume dello spazio che occupano e impediranno a civilizzazioni tecnologicamente avanzate (come l'umanità in questa fase) di nascere in questi volumi. In poche parole: se una civiltà diventa sufficientemente evoluta per esplorare lo spazio e colonizzare altri pianeti, lo farà .

Se siete come Fox Mulder di X-Files o Lily Iglehart di Sex Education ( terza stagione disponibile su Netflix da pochi giorni!) e non vedete l'ora di incontrare gli alieni , abbiamo brutte notizie: ci vorranno alcune centinaia di milioni di anni per un primo contatto, secondo un recente studio condotto da Robin Hanson, docente universitario di economia, ricercatore e grande esperto di modelli predittivi avanzati. La teoria dello studio è che la nostra è una civiltà precoce, e che bisognerà concedere alle altre il tempo necessario per evolvere al punto da essere identificabili, riconoscibili e - dopo un po' - contattabili.

NOI SIAMO PRECOCI

Il nostro universo ha, secondo le ultime stime, intorno ai 13,8 miliardi di anni, le prime tracce di vita sulla Terra sono emerse tra i 4,2 e i 3,8 miliardi di anni fa, l'umanità è comparsa intorno ai 200.000 anni fa e solo negli ultimi 70 anni ha una tecnologia tale da permettere di osservare lo spazio. Possiamo quindi affermare che le civiltà con intelligenza avanzata tendenzialmente compaiono quando il pianeta su cui risiedono è in una fase piuttosto avanzata della sua vita media (per via de tempo richiesto dal processo evolutivo). Il nostro pianeta è esistito solo per l'ultimo 30% del tempo dell'Universo, ma il nostro processo evolutivo fin qui ha richiesto solo l'1% della vita media di un pianeta longevo. Quindi: il restante 99% delle civilizzazioni ci metterà più tempo.

A questo scenario già complesso si aggiungono gli step evolutivi necessari per garantire una corretta formazione delle civiltà, che sono in totale 9:

Sistema stellare abitabile Molecole riproduttive (per esempio RNA) Vita unicellulare procariota Vita unicellulare eucariota Riproduzione sessuale Vita multicellulare Animali capaci di usare attrezzi Civilizzazione industriale Espansione del proprio spazio originale (Colonizzazione interplanetaria, per esempio)

Noi siamo piuttosto chiaramente nella fase 8, anche se Elon Musk argomenterebbe che ci stiamo preparando per la 9. Il modello di Hanson teorizza che per ognuno degli step le possibilità di fallimento nel passaggio al successivo incrementino, per quanto in modo non lineare. In altre parole, alcuni step sono più difficili di altri. Il tutto è complicato dal fatto che, appunto, il tempo a disposizione non è illimitato, perché anche i pianeti hanno una loro "data di scadenza", e lo stesso vale per le stelle intorno a cui orbitano. Secondo i calcoli di Hanson, le civilizzazioni arrivano all'ultimo livello evolutivo solo una volta per milione di galassie.