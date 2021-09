L'Etna si risveglia: eruzione dal Cratere Sud-Est con nube di cenere alta 9 km

Una nube di cenere che si estende per 9 chilometri: il chiaro segnale che l' Etna si è risvegliato , o meglio è stato scosso da un ennesimo sussulto nel suo sonno. L'attività, registrata nel cratere di Sud-Est, nel corso delle ore è passata gradualmente da stromboliana a fontana di lava. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo è possibile osservare un modesto trabocco lavico diretto in direzione sud-ovest a partire dal cono del Cratere di Sud-Est.

La nuova colonna di fumo e gas che raggiunge un’altezza fra i 9 ed i 10 chilometri è il segno del dinamismo continuo all’interno del vulcano. Dopo oltre 3 settimane di pausa l’Etna si è riattivato con un episodio energetico che dimostra come la sequenza iniziata nel dicembre del 2020 sia ancora pienamente in atto. Il vulcano riceve continuamente volumi di magma ricco in gas più o meno consistenti che vengono trasferiti in maniera transiente. Questo determina una variazione della frequenza di accadimento che in precedenza è stata giornaliera o addirittura con più di un episodio nelle 24 ore, mentre da qualche settimana è scesa intorno alle 2-3 settimane.

Non c'è comunque nessun pericolo per le persone, dal momento che l'attività parossistica ha luogo sulla sommità dell'Etna. I danni, semmai, sono quelli riconducibili alla cenere che periodicamente torna a depositarsi su un'ampia area arrecando seri problemi all'agricoltura ma anche alla viabilità e ai trasporti, oltre a costringere gli abitanti a ripulire continuamente tetti e balconi. I comuni vicino all'Etna più colpiti da questi fenomeni si trovano in uno stato di difficoltà avendo esaurito i fondi per la pulizia straordinaria di strade ed edifici pubblici: e il guaio è che non si sa per quanto ancora questa emergenza potrà prolungarsi.