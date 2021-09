Inspiration4: Jeff Bezos si congratula con Elon Musk per il lancio

Il lancio di Inspiration4 è stato un successo: l'equipaggio interamente civile del progetto targato SpaceX per il momento non ha avuto intoppi e sta attualmente conducendo la sua missione, lunga tre giorni, prima del rientro sulla Terra. L'impresa, che abbiamo approfondito anche all'interno di uno speciale dedicato, è a suo modo storica, sta facendo moltissimo parlare di sé e in questi giorni è protagonista di una serie Netflix. Tra i messaggi di congratulazione giunti a SpaceX e al suo patron, Elon Musk, ce n'è uno meno scontato di altri: quello di Jeff Bezos.

Attraverso un tweet, Bezos ha scritto: "Congratulazioni a Elon Musk e SpaceX per il lancio, avvenuto con successo, di Inspiration4 la scorsa notte. Un altro passo verso un futuro dove lo Spazio sarà accessibile a tutti". Non è mancata, tra l'altro, la risposta di Musk che, di norma piuttosto loquace, si è limitato a un "Grazie".

Thank you — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2021

Lo scambio di congratulazioni e ringraziamenti non è ovviamente in sé e per sé una grande notizia, in fondo anche un altro imprenditore dello spazio, Richard Branson, si è complimentato e lo stesso vale per un gran numero di personalità coinvolte in questo particolare settore tecnologico.

La differenza è che tra Bezos e Musk questo scambio di cortesie non è scontato: nel tempo ci sono stati un po' di indizi che i due non si stessero molto simpatici e di recente è partita una disputa legale legata a Starlink, con un botta e risposta tra l'azienda di Musk e Amazon per l'orbita dei satelliti per le telecomunicazioni.

Nel frattempo, se volete seguire i progressi di Inspiration4, potete farlo su Twitter: l'account sta pubblicando un gran numero di foto e contenuti, informandoci tra l'altro che dalla partenza sono già state completate 15 orbite attorno alla Terra.