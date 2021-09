Il buco dell'ozono è più grande del solito, addirittura più dell'Antartide

Lo strato di ozono che ci protegge dalle radiazioni nocive ultraviolette del Sole annualmente si assottiglia, si crea quello che comunemente chiamiamo "buco dell'ozono", un fenomeno già noto che nel 2021 ha raggiunto dimensioni da record. A lanciare l'allarme i ricercatori del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, certi che dal 1979 non si era mai osservato qualcosa di simile sopra il Polo Sud e che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sia più ampio del 75 percento.

Tale è l'assottigliamento che a questo stadio appare addirittura più grande dell'Antartide, una preoccupante fotografia che segue l'evoluzione del "buco" formatosi anche nel 2020. A causare questo fenomeno ciclico un mix di elementi chimici come il cromo e il cloro (CFC, o clorofluorocarburi) che migrano nella stratorsfera e creano reazioni durante la fine dell'inverno antartico, quindi da agosto ad ottobre.

I CFC sono stati bannati in 197 paesi del mondo dopo la crisi di qualche decennio fa, tuttavia, per il recupero completo dello strato di ozono ci vorrà ancora del tempo; gli scienziati stimano che una "guarigione" completa avverrà infatti solo verso il 2060-2070. L'evoluzione straordinaria di quest'anno potrebbe non essere terminata, il picco è infatti atteso normalmente per fine settembre e metà ottobre, quando le temperature nell'alta atmosfera cominciano a salire, il vortice polare si indebolisce e infine si rompe, rallentando del tutto l'impoverimento dello strato di ozono.