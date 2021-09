Un universo virtuale da 3 milioni di GB di spazio occupato: è il più grande di sempre

Un gruppo di ricercatori divisi tra Giappone, Italia, Spagna, USA, Argentina, Cile e Francia ha realizzato la più grande e dettagliata simulazione dell'universo mai creata, si chiama Uchuu Simulations (Uchuu in giapponese vuol dire Spazio). Per arrivare al risultato sono servite 20 milioni di ore di calcolo e 40.000 core di ATERUI II, il più potente supercomputer dedicato agli studi astronomici, generando un totale di 3 petabyte di dati, ovvero circa 3.000 TB oppure 3 milioni di GB. Il tutto, se compresso, scende a 100 TB, una misura decisamente più abbordabile e, in teoria, conservabile all'interno di un singolo SSD. Uchuu può comunque essere consultato attraverso il sito SkiesAndUniverses, che trovate nel VIA a fondo pagina.

La simulazione realizzata dall'Uchuu Team contiene 2.100 miliardi di particelle all'interno di uno spazio che copre 9,6 miliardi di anni luce, con l'obiettivo di simulare l'evoluzione dell'universo attraverso 13 miliardi di anni, ovvero quasi il tempo che separa il Big Bang dal presente. 30 volte quello passato dalla prima forma di vita sulla Terra. Per avere un riferimento, la distanza simulata da Uchuu equivale a circa tre quarti quella che separa la Terra dalla galassia più distante mai osservata. Il focus del progetto non è la creazione dei pianeti e delle stelle, quindi non vi aspettate che venga usato per cercare possibili forme di vita, piuttosto i ricercatori si sono concentrati sul comportamento della materia oscura all'interno di un universo in espansione: studiandola, sperano di capire meglio la formazione delle galassie.

Il progetto verrà in futuro allargato aggiungendo nuovi modelli e altri scienziati potranno sfruttarlo per il data mining e la creazione di nuovi sistemi, diventando così uno strumento importante nell'ambito della ricerca astronomica. Secondo Julia F. Ereza, ricercatrice coinvolta nel progetto, "Uchuu è come una macchina del tempo: possiamo andare avanti o indietro nell'evoluzione dell'universo, stringere o allargare il campo di analisi e vedere cosa sta accadendo in ogni istante e in ogni luogo, dall'inizio dei tempi al presente".