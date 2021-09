Fisica, grande scoperta grazie al silicio dei chip: le forze della natura non sono 4, ma 5

LE QUATTRO FORZE DELLA NATURA, MA NON BASTANO

Forze fondamentali che, allo stato attuale, sono quattro : interazione gravitazionale , interazione elettromagnetica , interazione nucleare debole ed interazione nucleare forte . Sono la struttura della scienza moderna, su cui i ricercatori si basano per studiare tutti i fenomeni che ci circondano, la vita . E se invece di quattro le forze fondamentali della natura fossero cinque? La straordinaria "scoperta" / deduzione è stata fatta da un team internazionale guidato dal National Institute of Standards and Technology del Maryland (USA) in collaborazione con la Università di Waterloo (Canada). I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science.

LO STUDIO SUI CRISTALLI DI SILICIO

Studiando le proprietà dei cristalli di silicio, i ricercatori hanno "dedotto" l'esistenza di una "quinta forza della natura a lungo teorizzata" in quanto nella sperimentazione c'erano dei comportamenti altrimenti non spiegabili con le conoscenze attuali. In pratica, hanno puntato un raggio di particelle sul cristallo analizzando il suo comportamento (come rimbalza, gli angoli, l'intensità) all'interno del materiale. Si tratta di informazioni importanti anche per microchip e informatica quantistica per conoscere le proprietà elettroniche, meccaniche e magnetiche della struttura cristallina del silicio (ma questo purtroppo non basterà per risolvere la grave crisi dei componenti che sta colpendo il mercato). In breve, per analizzare i cristalli di silicio sono state studiate le cosiddette oscillazioni pendellösung che offrono indicazioni sulle forze che i neutroni esercitano all'interno del cristallo e altro non sono che le interferenze (lo scontro) tra le onde stazionarie generate dai neutroni nel cristallo muovendosi in direzione opposta. In questo modo sono state fornite informazioni estremamente dettagliate sulla struttura del cristallo stesso, raggiungendo livelli di precisione mai raggiunti sino ad ora.