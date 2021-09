Telescopio spaziale James Webb: c'è la data di lancio ufficiale

Terminati con successo i test, per il telescopio spaziale James Webb non resta che prepararsi al lancio. Il nuovo occhio dei terrestri puntato verso lo spazio profondo è pronto per essere imballato e spedito presso il sito da cui partirà il suo viaggio tra le stelle. La NASA ha ufficializzato oggi il termine esatto fissandolo per il 18 dicembre prossimo. L'ente aerospaziale ricorda l'importanza del progetto, sottolineando che il telescopio rappresenterà il principale osservatorio dello spazio profondo per il prossimo decennio.

Il telescopio spaziale è attualmente assemblato nella sua configurazione finale e custodito presso le strutture di Northrop Grumman a Redondo Beach, in California. Il lancio avverrà dallo spazioporto europeo della Guyana francese, sulla costa nord-orientale del Sud America. A mandare in orbita il telescopio sarà un razzo Ariane 5 fornito dall'ESA che prende parte al progetto insieme all'Agenzia spaziale canadese. I principali componenti del razzo hanno già concluso il viaggio dall'Europa alla base di Kourou.