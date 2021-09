Stelle nane bianche, alcune invecchiano più lentamente di altre: ecco il segreto:

Non tutte le nane bianche sono uguali: alcune infatti sono più longeve di altre , e abbiamo anche capito perché. È questo, in breve, il risultato dello studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal professore Francesco Ferraro dell' Università di Bologna e dall' Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Gli scienziati, sfruttando le immagini prodotte dal telescopio Hubble (che nonostante qualche acciacco se la cava ancora benone ), hanno messo a confronto la popolazione di nane bianche di due sistemi stellari gemelli, M13 e M3, registrando delle differenze inattese.

La nana bianca è l'ultimo stadio della vita della maggior parte delle stelle (il 98% circa), lo stesso che toccherà un giorno remoto anche al nostro Sole, e si dà quando una stella perde gli strati esterni e si riduce al proprio nucleo. In questa fase le dimensioni sono ridotte, la luce emessa poca, e non c'è alcuna produzione energetica, solo un lento ed inesorabile calo della temperatura e della luminosità.

Lo studio di cui parliamo, pubblicato su Nature Astronomy, ha dimostrato che non tutte nane bianche invecchiano allo stesso modo e con la medesima velocità, il che è di per sé una scoperta sorprendente, ed è ancora più rilevante se si considera che proprio le nane bianche sono impiegate come una sorta di "orologio galattico" a partire dalla relazione tra la loro età, la loro luminosità e la temperatura, che fino ad oggi si riteneva essere stringente e affidabile.