Firefly Alpha, primo test di volo fallito: il video dell'esplosione del razzo

Firefly è un'azienda aerospaziale fondata nel 2014 con sede negli USA, precisamente ad Austin, in Texas. Giovedì scorso era una data cruciale per la sua storia, dal momento che era previsto il primo volo di test di Firefly Alpha, il razzo pensato per portare in orbita piccoli satelliti. Un tentativo che sfortunatamente è finito col botto: il veicolo infatti, partito dalla base di Vandenberg in California, è esploso circa 2 minuti e 30 secondi dopo il lancio.

Il team, però, l'ha presa in maniera sportiva, twittando che nonostante il fallimento si è trattato comunque di un progresso importante per l'azienda, che ha battuto il suo primo colpo, annunciando al mondo che nella nuova corsa allo spazio - assieme a realtà note e collaudate come SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic - c'è anche Firefly.

La cosa più interessante, però, è che la società ha condiviso un nuovo video (consigliamo di abbassare l'audio prima di visionarlo perché le prime fasi sono rumorose) che mostra il pirotecnico esito di questa prima missione, oltre a rilasciare ulteriori dettagli sulle ragioni che ne hanno causato il fallimento.