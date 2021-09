Fusione nucleare, un reattore raggiunge il doppio delle temperature solari

Il reattore sperimentale stellarator Wendelstein 7-X (W7-X) che si trova a Greifswald, in Germania, è stato capace di raggiungere una temperatura pari a 30 milioni di kelvin, il doppio rispetto a quella presente nel nucleo del Sole. Gli scienziati del Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) e del Max Planck Institute for Plasma Physics, grazie alla complessa rete di bobine magnetiche superconduttive del reattore (la cui mappatura è stata affidata ad un'intelligenza artificiale) sono riusciti ad ottimizzare il flusso di plasma per la generazione di energia.

Impiegati dagli anni '50 in avanti, i reattori stellarator nascono per riprodurre la fusione nucleare, ovvero quei processi che avvengono all'interno delle stelle (la denominazione è proprio una crasi di "stellar" e "generator"). Per farlo, impiegano potenti campi magnetici atti al confinamento del plasma (gasi ionizzato) all'interno della "ciambella" del reattore. Col tempo, dagli anni '70 in poi, a questa tipologia di reattore è stata preferita un'altra, quella dei tokamak, una tecnologia superiore ma che conserva dei limiti importanti.