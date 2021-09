Cosa succede quando una stella incontra un buco nero o un'altra stella, ma di neutroni? Un bel botto detto "supernova": fino ad oggi era solo un teoria, ma adesso ci sono le prime prove (anche se questa volta non si tratta di un mistero medievale, come per una delle ultime scoperte sul tema). La ricerca guidata dall'istituto di Tecnologia della California (Caltech) e pubblicata su Science infatti ha provato come le supernove possano nascere anche per collisione.



L'altra modalità, quella già nota, era invece legata al termine del ciclo vitale di un stella, che nelle fasi conclusive, e cioè quando ha consumato gran parte dell'idrogeno la cui fusione contrasta la forza gravitazionale che la spinge al collasso, genera quell'esplosione che come detto prende il nome di supernova, e la cui dinamica e intensità hanno a che fare generalmente con la grandezza della stella stessa.

I dati ottenuti dagli scienziati del Caltech - che in questi anni si sono avvalsi tra le altre cose anche del Very Large Array, ovvero 27 grandi radiotelescopi schierati nel New Mexico - hanno permesso di ricostruire le cause che hanno prodotto ad una distanza di 480 milioni di anni luce da noi l'esplosione battezzata VT 1210+4956.