Se dopo il passaggio delle Perseidi ad agosto vi è avanzato ancora qualche desiderio da esprimere, allora non vi toccherà aspettare la prossima notte di San Lorenzo. Settembre , infatti, è un ottimo mese per osservare le stelle cadenti : le notti infatti cominciano a farsi più lunghe, il clima è mite e ci sono quindi buone condizioni per alzare la testa al cielo (minore sarà l'inquinamento luminoso, più semplice risulterà l'impresa, ovviamente).

E DOPO LE STELLE, I PIANETI

Con l'Equinozio d'autunno, che avrà luogo il 22 settembre alle ore 21.21, sarà possibile poi avere più tempo e occasioni per passare dalle stelle cadenti alle costellazioni e ai pianeti. Venere sarà osservabile per un periodo più lungo e con il telescopio, inoltre, sarà possibile dare un'occhiata a Nettuno che si troverà in una posizione particolarmente favorevole (in opposizione al Sole) il 14 settembre. Il 17 settembre alle 21:30 ci sarà l'incrocio planetario più suggestivo con la congiunzione tra Luna, Giove e Saturno.