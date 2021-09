L'India e lo smog: secondo uno studio abbassa l'aspettativa di vita di 9 anni

Stiamo parlando del 40% della popolazione, ovvero circa 520 milioni di persone , con stime che chiaramente peggiorano ulteriormente per tutti coloro che vivono le immense metropoli come Nuova Delhi. Per loro l'aspettativa di vita si accorcerebbe addirittura di 10 anni a causa del particolato, ma le grandi città a rischio sono numerosissime: tra queste anche la più inquinata del mondo (nel 2019), Ghaziabad, capace di raggiungere livelli di smog 9 volte superiori a quanto ritenuto salutare in occidente.

Si tratta del secondo paese più popoloso al mondo con 1,36 miliardi di persone e, purtroppo, si trova a dover fare i conti anche con una qualità dell'aria tra le peggiori dell'intero globo. Tale il livello di particolato che lo scorso anno fecero notizia i cieli blu del paese asiatico a seguito delle restrizioni per la crisi sanitaria, in alcune zone riuscirono persino a rivedere la catena montuosa dell'Himalaya a 200 km di distanza.

Il fattore umano è determinante in questo caso, lo ha provato il lockdown dell'aprile 2020 che ha chiuso in casa oltre un miliardo di persone in questo solo stato. Il governo ha attivato nel 2019 una campagna che punta a "ripulire i cieli" indiani dallo smog, un timido tentativo che dovrebbe abbattere del 30% le emissioni entro il 2024, tuttavia gli osservatori notano solo un peggioramento della situazione.

A contribuire nelle città sono i tantissimi mezzi di trasporto, spesso vetusti e particolarmente inquinanti, nelle zone rurali anche i frequenti incendi che appiccano gli stessi coltivatori con l'intento di preparare il terreno per la semina successiva. Per avere un'idea di quanto sia grave la situazione basta consultare la classifica delle città più inquinate al mondo su IQAir e notare le prime 15 posizioni: se la cinese Hotan si è "guadagnata" questo infame primato, le tredici posizioni successive sono tutte indiane, con la Cina che rientra proprio in quindicesima posizione con Kashgar.

Ovviamente non si tratta di un problema solo indiano o cinese, anche l'Europa soffre per contenere i livelli di smog e l'Italia non è da meno, con il nord del paese e la pianura padana che per svariati motivi risultano tra le zone del continente con i livelli di particolato più elevati.