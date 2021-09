Big John, il triceratopo più grande del mondo ricostruito a Trieste è all'asta

Se avete un cortile da arredare, o un salotto particolarmente spazioso, magari con mobili d'epoca, allora l'asta che vedrà protagonista Big John potrebbe interessarvi. Stiamo infatti parlando dello scheletro di triceratopo più grande mai rinvenuto: ora, dopo essere stato ricostruito a Trieste dalla società specializzata Zoic (una delle eccellenze al mondo nel settore), è arrivato a Parigi dove è stato esposto prima di essere messo all'asta (alla casa d'aste Giquello) il prossimo 21 ottobre. Il suo valore è stimato tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni di euro: vedremo se sarà valutato di più o di meno.

Per darvi un'idea delle dimensioni, basti pensare che solo il cranio misura 2,67 metri in lunghezza e 2 metri in larghezza. Dalla testa alla coda il bestione preistorico - o meglio, quel che ne resta - arriva a 8,20 metri di lunghezza, con un peso che ammontava a quasi 12 tonnellate. Nulla a che vedere con il dinosauro gigante appartenente ad una nuova specie scoperto proprio questa estate in Australia, ma comunque abbastanza come detto per risultare l'esemplare più grande mai riportato alla luce, se si parla di triceratopi.