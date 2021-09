ISS a pezzi, nuova crepa nel modulo russo

La Stazione Spaziale va a pezzi , letteralmente, a dimostrazione di quanto l'età inizi a farsi sentire. Andrà in pensione presto , probabilmente nel 2024 - così era stato deciso da Obama - ma fino ad allora bisognerà tenerla integra per garantire il massimo livello di sicurezza agli astronauti in missione ( e presto arriverà anche la nostra Samantha Cristoforetti in veste di Comandante della Expedition 68). É il modulo russo Zarya (foto in apertura) a destare preoccupazione, portato in orbita nel 1998 a bordo di un razzo Proton . Insomma, 23 anni e... sentirli.

Roscosmos ha spiegato che le crepe che si sono formate sono destinate ad aumentare nel corso del tempo, anche se per il momento questo non sembra pregiudicare il corretto andamento della missione, né tantomeno la sicurezza degli abitanti della ISS. E non è certo la prima volta che si verifica un fatto del genere: già lo scorso anno all'interno del modulo Zvezda era stata identificata una falla (grazie alle foglie da the), poi riparata con del nastro Kapton, e ancor prima un foro di 2 millimetri all'interno della navicella Soyuz era stato sigillato con una resina epossidica.

La Russia ha già fatto sapere che uscirà dal progetto ISS per salire a bordo di una nuova stazione spaziale "proprietaria" e indipendente dalla NASA e dai suoi partner (tra cui l'ESA europea). Stessa strada seguita dalla Cina, che anzi è decisamente più avanti con i lavori avendo già portato in orbita i primi astronauti all'interno della Tiangong. Non è tuttavia escluso che Russia e Stati Uniti proseguano la loro collaborazione, magari in forme e modalità diverse. Come già detto in altre occasioni, se quaggiù i rapporti tra le due superpotenze non sono tra i migliori, lassù le cose vanno decisamente meglio e un lavoro in sinergia anche in futuro non è affatto da escludere.