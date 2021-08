Spazio, ultima frontiera: la Cina costruirà una grande astronave per i lunghi viaggi

La Cina crede fortemente nello spazio, e su questo sta fortemente investendo per colmare il gap che la separa ancora dagli Stati Uniti e dalle altre superpotenze mondiali che già da anni hanno avviato programmi dedicati alle esplorazioni extraterrestri. Ne è una chiara dimostrazione la stazione orbitale Tiangong, risposta di Pechino alla ISS che vede impegnati Canada, Europa, Russia e Giappone al fianco della NASA. Ora sembra che i piani stiano diventando sempre più ambiziosi, con l'intenzione di realizzare una nave spaziale di grandi dimensioni, dunque pronta ad affrontare viaggi più lunghi rispetto a quelli attuali, nonché di maggior durata.

La National Natural Science Foundation of China - agenzia che fa capo al Ministero della Scienza e della Tecnologia - ha invitato gli scienziati del Paese a partecipare al progetto quinquennale per porre le basi della "ultra-large spacecraft": "è un importante equipaggiamento spaziale strategico per il futuro uso delle risorse spaziali, l'esplorazione dei misteri dell'universo e per stare in orbita per lungo tempo", viene spiegato nella documentazione. Curioso leggere come il finanziamento sia limitato ad appena 15 milioni di yuan, nemmeno 2 milioni di euro: supponiamo non si tratti della cifra complessiva dedicata alla realizzazione della nave spaziale, bensì di quanto messo a disposizione dal Governo cinese per lo studio di fattibilità.