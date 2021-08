Scoperta per caso in Groenlandia l'isola più a Nord del mondo

I ghiacci si sciolgono e i paesi più importanti dell'emisfero nord discutono su chi si deve appropriare delle preziose zone disabitate che via via nel tempo divengono sempre più interessanti; bene, da oggi potrebbero bisticciare anche per la nuova isola da poco scoperta sopra la Groenlandia. A scoprirla per puro caso un gruppo di scienziati impegnati in una spedizione che aveva come obiettivo la raccolta di campioni, una volta giunti su quella che pensavano fosse l'isola di Oodaaq si sono accorti di essere da un'altra parte.

Il pack in continuo movimento - e non il surriscaldamento globale, almeno questa volta - ha lasciato scoperto un piccolissimo lembo di terra a circa 780 metri nordovest di Oodaaq, il team si è reso conto di tutto solo dopo aver controllato e ricontrollato la posizione esatta con il GPS. Stiamo parlando di un'isoletta del diametro di circa 30 metri ed una massima elevazione di 3 metri, composta essenzialmente da fango del fondo marino e detriti.