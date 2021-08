Strato di ozono, proteggerlo è importante anche per le piante (e il rilascio di CO2)

Il 2021, nonostante il prosieguo della condizione pandemica, si è aperto con una notizia positiva per l'ambiente: il buco dell'ozono in Antartide, che l'anno precedente aveva segnato il più grande record di durata, profondità ed estensione di sempre, si è finalmente chiuso. Sebbene per anni la condizione dello strato di ozono abbia catalizzato l'attenzione - e la preoccupazione - della collettività, negli ultimi tempi la questione è stata troppo spesso surclassata da eventi di portata e risonanza maggiore. Ciò nonostante, l'attività di monitoraggio degli esperti non ha mai subìto battute d'arresto e la NASA ha di recente pubblicato una ricerca, realizzata con l'aiuto della Lancaster University e di altre realtà partner, che ribadisce l'assoluta necessità di continuare a considerare e tutelare lo strato di ozono. Ricordiamo che lo strato di ozono è uno strato di gas naturale presente nella stratosfera che filtra le radiazioni ultraviolette del sole, facendo da "scudo" per tutti gli esseri viventi, dagli umani agli animali, fino ad arrivare alle piante. Si tratta, per questo, di un elemento di cruciale rilevanza per ogni forma di vita.

ATTENZIONE ALLE PIANTE

Dallo studio è emerso che la protezione dello strato di ozono attraverso misure quali la messa al bando dei clorofluorocarburi (CFC) - i gas nocivi ritenuti tra i principali responsabili dell'assottigliamento dello strato - stabilita dal Protocollo di Montreal del 1987, non solo combatte efficacemente la riduzione dell'ozono (come già dimostrato in passato) ma protegge in primo luogo le piante e la loro capacità di assorbire carbonio dall'atmosfera. Un fattore che non è mai stato preso in considerazione nelle precedenti ricerche sui cambiamenti climatici, ma che potrebbe offrire una chiave di lettura del fenomeno ancor più completa e approfondita. "Sappiamo che lo strato di ozono è collegato al clima. Sappiamo che i gas serra influiscono sullo strato di ozono. Ma quello che non abbiamo mai fatto prima è collegare lo strato di ozono al ciclo del carbonio terrestre", ha commentato uno degli autori dell'indagine, e scienziato della Lancaster University Paul Young, come riporta la NASA. Fondamentalmente, il nuovo studio ha plasmato le proprie intenzioni su un quesito posto dagli scienziati in passato (quello, cioè, relativo a quale sarebbe lo stato attuale del Pianeta se i CFC continuassero ad essere emessi) esaminandone il potenziale impatto sulle piante. Per fare ciò, il team di ricerca ha definito due possibili scenari che si sarebbero delineati qualora non fossero state prese, negli anni, misure contenitive del fenomeno di assottigliamento.

LO SCENARIO PEGGIORE

Nello scenario peggiore, quello evitato grazie ai provvedimenti, le emissioni di CFC sarebbero aumentate del 3% ogni anno, a partire dagli anni Settanta sino a provocare un enorme, irreparabile assottigliamento dello strato di ozono in tutto il mondo entro il 2050. Inoltre, i buchi dell'ozono che interessano i tropici sarebbero ancora più ampi del buco dell'ozono antartico osservato lo scorso anno (e, come riportato in apertura, rimarginato). E qui entrano in gioco le piante: la grave riduzione globale dello strato di ozono permetterebbe infatti alle radiazioni UV del sole di raggiungere la superficie terrestre impattando negativamente sulla vegetazione. In questo modo, ogni forma vegetale della Terra riscontrerebbe gravi difficoltà a effettuare la fotosintesi clorofilliana, un processo vitale per la loro sopravvivenza, ostacolando inoltre la loro capacità di assorbire il carbonio dall'atmosfera e di immagazzinarlo nei tessuti e nel suolo. Secondo i dati raccolti con la ricerca, si tratterebbe di 580 miliardi di tonnellate in meno di carbonio assorbito dalla vegetazione e dal suolo, che verrebbero invece rilasciate nell'atmosfera portando i livelli di CO2 più in alto del 30% rispetto ai valori attuali. Questo aumento, spiega la NASA, incrementerebbe la temperatura terrestre di 0,85°C entro il 2100. Uno scenario temibile, che ribadisce l'estrema importanza,, anche nel nostro piccolo, di adottare comportamenti virtuosi per tutelare il Pianeta.